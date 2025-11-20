Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinliği İstanbul'da Coşkuyla Kutlandı

Yetim Vakfı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Rami Kütüphanesi işbirliğiyle 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar, aileler ve eğitimciler bir araya geldi.

Etkinlikte, çocuklar atölyelerde hazırladıkları "Çocukların sesi özgürlüğün nefesidir", "Çocuklar yaşamalı", "Dünya Çocuklar Günü kutlu olsun" yazılı pankartları taşıyarak, kütüphane koridorlarından bahçeye kadar yürüyüş yaptı.

Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, yaptığı konuşmada, dünya genelinde çocukların karşılaştığı zorluklara dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Dünya üzerinde her 5 çocuktan biri savaş veya çatışma ile yüz yüze bulunuyor. 200 milyonu aşkın çocuk çalışmak zorunda bırakılıyor. Bugün mültecilerin 50 milyonunu çocuklar oluşturuyor. Doğu Türkistan, Arakan, Keşmir, Yemen, Somali, Filistin gibi birçok bölgede çocuklar ağır koşullarla mücadele ediyor. Gazze'de psikolojik desteğe ihtiyaç duymayan çocuk yok diyebiliriz. Doğu Türkistan'da çocuklar ailelerinden mahrum. Bu tablo, acil insani yardıma muhtaç yüz binlerce çocuk olduğunu gösteriyor."

Etkinliğin önemli bir farkındalık çalışmasına dönüştüğünü belirten Yılmaz, çocukların zulüm altındaki akranlarına mesajlarını ilettiğini ifade etti.

Yılmaz, ev sahipliği yapan Rami Kütüphanesi'ne, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, vakfın gönüllüleri ve programa katılan çocuklara teşekkür etti.

Program boyunca, "Minik Yazarlar Atölyesi", "Haklar Duvarı", "Çocuk Hakları Animasyonu", "En Önemli Hak Oylaması", "Pankart Atölyesi" ve drama çalışmaları gibi çok sayıda etkinlik düzenlendi.

Çocuklar atölyelerde hem eğlenerek öğrendi hem de kendi haklarını keşfetme fırsatı buldu.

Etkinlik kapsamında, çocukların haklarına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan atölyeler, animasyon gösterimleri ve grup çalışmaları yapıldı.