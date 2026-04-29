Dünya Bankası Raporu: Ortadoğu'daki Savaş Nedeniyle 2026'da Enerji Fiyatları Yüzde 24 Artabilir

NEW YORK, 29 Nisan (Xinhua) -- Dünya Bankası, 2026 yılında enerji fiyatlarının Ortadoğu'daki savaş nedeniyle yüzde 24 artarak 2022 yılında başlayan Rusya-Ukrayna çatışmasından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşabileceği öngörüsünde bulundu. Emtia fiyatlarının da genel olarak yüzde 16 düzeyinde yükselmesi bekleniyor.

Banka salı günü açıkladığı Emtia Piyasaları Görünümü raporunda, hem enerji altyapısına yönelik saldırılar hem de küresel çapta deniz yoluyla gerçekleştirilen ham petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 35'inin gerçekleştirildiği Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığının kesintiye uğraması nedeniyle, bugüne kadar kayda geçen en büyük petrol arzı şokunun yaşandığını, daha ilk aşamada küresel petrol arzında günlük yaklaşık 10 milyon varillik bir düşüş görüldüğünü belirtti.

2026 yılında gübre fiyatlarının, üre fiyatlarındaki yüzde 60'lık artışın etkisiyle yüzde 31 yükselmesi, alüminyum, bakır ve kalay gibi temel metallerin fiyatlarının ise tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaşması bekleniyor. Jeopolitik belirsizlik nedeniyle güvenli liman olarak görülen varlıklara talebin artmasıyla değerli metallerin fiyatlarının yüzde 42 oranında artacağı tahmin ediliyor.

Rapora göre silahlı çatışmaların artması ya da savaştan kaynaklanan arz kesintilerinin beklenenden daha uzun sürmesi halinde emtia fiyatları daha da yükselebilir.

"Savaş, küresel ekonomiyi kümülatif dalgalar halinde etkiliyor" diyen Dünya Bankası Grubu Baş Ekonomisti ve Kalkınma Ekonomisi Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Indermit Gill, en fazla etkilenen kesimlerin yoksul gruplar olacağı uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua