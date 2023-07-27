Dünya ABD'li eski istihbaratçının yeminli ifadesini konuşuyor: 12 uzaylı aracı düştü, içinden yaratıkların cansız bedenleri çıkarıldı

ABD Kongresi'nde düzenlenen halka açık oturama Emekli Hava Kuvvetleri subayı ve istihbarat görevlisi olan David Grusch'ın ifadeleri damga vurdu. Açıklamalarından önce yemin eden Grusch, uzaylıların gerçekten var olduğunu ve şimdiye kadar 12 dünya dışı aracın yeryüzüne düştüğünü söyledi. Bu araçların içinden uzaylı yaratıkların cansız bedenlerinin çıkarıldığını söyleyen Grush, bazı sorulara ise açık oturumda cevap veremeyeceğini ifade etti.

Eski istihbarat görevlisi olan David Grusch'ın ABD Kongresi'nde düzenlenen halka açık oturamda verdiği yeminli ifadeler dünyanın gündemine oturdu. Şimdiye kadar 12 dünya dışı aracın düştüğünü söyleyen Grush, içlerinden uzaylı yaratıkların cansız bedenlerinin çıkarıldığını ifade etti.

İDDİALARI GÜNDEM OLDU

ABD Kongresi'nde UFO olarak da bilinen tanımlanamayan uçan cisimlerine ilişkin oturum düzenlendi. Emekli Hava Kuvvetleri subayı ve istihbarat görevlisi olan David Grusch, verdiği yeminli ifadede hükümetin elinde tanımlanamayan olgulara ilişkin araç ve araç parçaları olduğunu iddia etti.

"ARAÇLARIN YERLERİNİ BİLİYORUM"

Bu araçların tam olarak yerlerini bildiğini ifade eden Grusch, bu bilginin sadece kurum içindeki uygulamaları denetleme görevini üstlenen genel müfettişle ve bir kısmının da istihbarat komisyonlarıyla paylaşıldığını söyledi.

"İÇİNDEN UZAYLILARIN CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARILDI"

Şimdiye kadar 12 tane uzaylı aracının düştüğünü söyleyen Grusch, bunların içinden insan olmayan biyolojik varlıklarının çıkarıldığı ifade etti.

BAZI SORULARA YANIT VERMEDİ

Grusch, uzaylılarla iletişimin olup olmadığı ve "Bu gizliliği korumak için neler yapıldı? Kimse öldü mü?" gibi sorulara açık oturumda yanıt veremeyeceğini belirtti.