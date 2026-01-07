Haberler

Konya'da dünürünü öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Konya'nın Karatay ilçesinde, dünürü Süleyman Kıyak'ı silahla öldüren Muammer Ş., mahkeme tarafından kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Olayın alacak meselesi yüzünden çıktığı belirtildi.

Konya'nın Karatay ilçesinde dünürünü silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Muammer Ş. ile maktul Süleyman Kıyak'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen Muammer Ş. dünüründen alacaklı olduğunu, borcunu ödemeyi reddettiği için problem yaşadıklarını öne sürdü.

Olay günü maktulü öldürme gayesiyle hareket etmediğini savunan Muammer Ş, "Aradığımda telefonlarımı açmıyordu. Açarsa 'Ben seni arayacağım' diyor ama aramıyordu." ifadesini kullandı.

Olay günü maktule ulaşabildiğini ve bu konuyu görüşmek için buluştuklarını anlatan Muammer Ş, aralarında çıkan tartışmada maktulü ayağından vurmak isterken yanlışlıkla ölümüne sebep olduğunu öne sürdü.

Müşteki avukatı, sanığın olay günü yanına planlı bir şekilde silah aldığını ve maktulü tasarlayarak öldürdüğünü savundu, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti sanığı, "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Konya Çevreyolu Erler Mahallesi yakınlarında 22 Aralık 2024'te Süleyman Kıyak ile Muammer Ş. arasında alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, silahla vurulan Kıyak hayatını kaybetmişti.

Zanlı Muammer Ş. polis ekiplerince gözaltına alınmış, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
