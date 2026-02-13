Haberler

Nevşehir'de dünürünü silahla öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde 79 yaşındaki Suat Ünal, 73 yaşındaki dünürü Mehmet Özşahin'i silahla öldürdü. Ünal, mahkemede tahrik edildiğini öne sürerek beraatini talep etti. Duruşma, sanığın tutukluluk halinin devamıyla 11 Mart'a ertelendi.

Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Suat Ünal ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Ünal, savunmasında, maktul Mehmet Özşahin'in geçmişten beri zaman zaman kendisine hakarette bulunup tahrik ettiğini iddia ederek beraatini talep etti.

Taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 11 Mart'a erteledi.

Olay

Kozaklı ilçesinde 26 Ağustos 2025'te Suat Ünal (79), aralarında husumet bulunan dünürü Mehmet Özşahin'i (73) pompalı tüfekle öldürmüş, gözaltına alınan şüpheli tutuklanmıştı.

