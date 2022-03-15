Dünkü saldırıda ölen sivillerin anısına saygı duruşu
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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan en çok siviller zarar görüyor.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan en çok siviller zarar görüyor. Donetsk'teki sözde ayrılıkçı yönetimin yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Donetsk'e Ukrayna güçleri tarafından fırlatıldığı ileri sürülen Toçka-U füzesinin yönetim binası üzerinde hava savunma sistemi tarafından imha edildiği kaydedildi. Açıklamada füze parçalarının düşmesi sonucu meydana gelen patlamalarda şehir merkezindeki banka önünde sırada bekleyen sivillerden 20 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Vatandaşlar hayatını kaybedenlerin anısına patlamanın olduğu yerlere çiçek bıraktı, saygı duruşunda bulundu.