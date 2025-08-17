Dündar Köyü'nde 'Köy Yaşam Merkezi' Açıldı

Akıncılar ilçesine bağlı Dündar köyünde "Köy Yaşam Merkezi" açıldı.

Merkezin açılış programında, katkı sunanlara plaket takdim edildi.

Dua edilmesinin ardından merkezin açılış kurdelesi kesildi.

Yemek ikramında bulunulan programda, yerel sanatçılar konser verdi.

Açılışa, Belediye Başkanı Murat Sevinç, İlçe Emniyet Amiri Zafer Demirel, İlçe Müftüsü Fettah Odabaşı, İl Genel Meclis üyeleri Murat Başaran ve Osman Kurak, Vakıf Müdürü Kazım Perçin, Mal Müdürü Fatih Aydın, Dündar Köyü Kalkınma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yaşar Albayrak ve vatandaşlar katıldı.