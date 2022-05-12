Dün Gece Bırakılan Metin Gürcan Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı

SİNCAN, ANKARA (ANKA) - DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan hakkında dün verilen tahliye kararına savcılığın yaptığı itiraz kabul edildi. Dün gece Sincan Cezaevinden salıverilen, ancak hakkında yakalama kararı çıkarılan Gürcan'ın bugün polise teslim olacağı bildirildi.

DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi, emekli yüzbaşı Metin Gürcan, "askeri ve siyasi casusluk" ve "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla zincirleme biçimde açıklama" suçlamaları ile 29 Kasım 2021'de tutuklanmıştı. İlk duruşmada Gürcan hakkındaki yargılamanın kapalı olarak sürdürülmesine karar verilmişti. Yargılama, dün Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşma ile devam etti. Mahkeme, Gürcan'ın tahliyesine karar verdi. Gürcan'ın tahliyesine savcılık itiraz etmişti. Savcılığın itirazı bugün bir üst mahkeme olan Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görüşülerek kabul edildi.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Gürcan'ın bugün polise teslim olacağı bildirildi.

Dünkü tahliye kararının ardından Gürcan'ın avukatı Yusuf Şahin, iddianamedeki iddialara ilişkin Savunma Sanayi Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın görüş bildirdiğini aktararak, "Savunma Sanayi Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından değerlendirmede, mahkemeye Metin Gürcan'ın paylaştığı iddia olunan bilgi ve belgelerin devletin gizli sırrı niteliğinde olmadığı, bunların daha önce basın yayın organlarında ve internet ortamında defaten paylaşıldığı belirtilmiş ve bu kapsamda suçun oluşmayacağı ifade edilmiştir" diye konuşmuştu.

Gürcan'ın yargılandığı davanın üçüncü duruşması 4 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.