Dumanlı parsın kızılötesi kamera görüntüleri

Çin'de en üst düzey ulusal koruma altında olan ve vahşi doğada nadiren görülen dumanlı pars (Neofelis nebulosa), ülkenin Yunnan eyaletinde kızılötesi kameralar tarafından kaydedildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kunming'den bildiriyor.(XHTV)