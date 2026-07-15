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İzmir'de otluk alanda çıkan yangın, ormana sıçradı

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İzmir'in Bornova ilçesindeki orman yangınında dumandan etkilenen bir bukalemun, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak güvenli alana taşındı.

DUMANDAN ETKİLENEN BUKALEMUN KURTARILDI

İzmir'in Bornova ilçesi Gökdere Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale sürerken, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, dumandan etkilenen bukalemunu da kurtardı. Yangın bölgesinde halsiz halde bulunan bukalemuna su veren ekipler, ilk müdahalenin ardından güvenli alana taşıdı.

İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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