"Duman" 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında başkentte konser verdi

30 Ağustos Zaferi'nin 101'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında alternatif rock müzik grubu "Duman" Ankara'da konser verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı'nda düzenlenen konsere başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

Duman grubu sevilen parçalarını, alanı dolduran sevenleriyle beraber seslendirdi.

Kutlamalar kapsamında yarın "Yüzyüzeyken Konuşuruz", 29 Ağustos Salı "Lvbel C5 ve Çakal" konserleri düzenlenecek.

30 Ağustos'ta ise ABB tarafından yapılan Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı'nın 1. etabı açılacak, ardından Yalın sahne alacak.