Dulağa Yaylası, Bahar ile Canlanıyor

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Dulağa Yaylası, Bahar ile Canlanıyor
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Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Dulağa Yaylası, bahar aylarının gelişiyle rengarenk çiçekler ve muhteşem manzaralar sunuyor. Abdalmusa Zirvesi'nin eteklerinde yer alan bu doğa harikası, yürüyüş yapmak ve doğayla iç içe huzurlu anlar yaşamak isteyenler için ideal bir cazibe merkezi.

Alpleri andıran manzarasıyla Dulağa Yaylası manzarasıyla mest ediyor

Abdalmusa Zirvesi'nin eteklerindeki doğa harikası Dulağa Yaylası bahar renklerine büründü

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Dulağa Yaylası, bahar aylarında açan çiçekleri, karlı zirveleri ve coşkun dereleriyle ziyaretçilerine doğayla baş başa huzur dolu bir ortam sunuyor.

Kentin en yüksek noktası olan Abdalmusa Zirvesi'nin eteklerinde yer alan 2 bin 178 metre rakımdaki Dulağa Yaylası, kışın çetin yüzünü geride bıraktıktan sonra bahar mevsiminin gelişiyle birlikte eşsiz bir görüntüye büründü.

Haziran ayında açan yayla çiçekleri, papatyalar ve rengarenk çiçeklerle süslenen yayla, taş ve ahşaptan yapılmış geleneksel yayla evleriyle bütünleşerek bir tabloyu andıran manzaralar sunuyor.

Etrafını saran karlı dağlar, temiz havası ve coşkun dereleriyle adeta Alpleri andıran Dulağa Yaylası, ziyaretçilerine doğayla iç içe huzurlu anlar yaşatıyor. Özellikle fotoğrafçılar, doğa severler ve yürüyüş grupları için cazibe merkezi haline gelen yayla, biyolojik çeşitliliğiyle de dikkat çekiyor.

"Haziran ayının gelişiyle beraber de burada envai çeşit çiçekleri görüyoruz"

Doğal güzellikleri ve otantik yapısıyla Gümüşhane'nin en özel mekanlarından biri olarak öne çıkan Dulağa Yaylasını ziyaret eden Fatma Cebeci Aydın, "Burada çok güzel bir manzarayla karşılaştık. Yoğun bir kış dönemi geçirdik. Son derece zorluydu ama onun ardından bu manzarayla karşılaştık. Haziran ayının gelişiyle beraber de burada envai çeşit çiçekleri görüyoruz. Bildiğimiz çiçekler var, tanıdığımız çiçekler var, tanımadığımız çiçekler de var. Bu da zaten bu coğrafyanın biyolojik çeşitliliğinin bir parçası. Bugün çok güzel fotoğraflar çektik, tadını çıkardık bu doğanın. Aynı zamanda şunu da görüyoruz ki insan elinin değmediğini, çöpün, kirliliğin olmadığını görüyoruz. ve bu haliyle de çok çok daha güzel. Çok güzel, çok keyifli bir yürüyüş yaptık bugün" dedi.

Dulağa Yaylasının içinde olduğu vadinin özel bir yer olduğunu ifade eden Aydın, "Yoğun kar yağışının etkilerini derelerde de görebiliyoruz. Gayet coşkun bir şekilde akıyor dereler. Su çok temiz ve berrak. Bu vadinin bir başka güzelliği de şu aslında: Şimdi Haziran ayında buradayız. Temmuz ayında geldiğimizde daha farklı bir bitki örtüsüyle göreceğiz. ya da Ağustos'ta geldiğimizde daha farklı bir bitki örtüsüyle göreceğiz. Genel olarak bu vadinin içerisinden Abdalmusa Zirvesi yapıyoruz zaten her sene. ve her sene farklı aylarda da geldiğimizde bu çeşitliliği görme imkanı da buluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP ERGİN - Güncel
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