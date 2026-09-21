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Dujuan Tayfunu Japonya'da ulaşımı aksattı, Izu Oshima'da en yüksek alarm verildi

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Japonya'da Pasifik kıyılarına ilerleyen Dujuan Tayfunu nedeniyle Tokyo'da ulaşımda aksamalar yaşandı, bazı etkinlikler iptal edildi. Izu Oshima'da en yüksek alarm verilirken, tayfunun Çiba'dan geçmesi ve şiddetli yağışlara yol açması bekleniyor.

Japonya'da, Pasifik kıyılarına doğru ilerleyen Dujuan Tayfunu nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken bazı etkinlikler iptal edildi.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamada, Dujuan Tayfunu'nun, Japonya'nın orta ve doğusundaki Pasifik kıyılarına doğru ilerlediği kaydedildi.

Tayfunun yol açabileceği şiddetli yağış ve toprak kaymalarına karşı başkent Tokyo'nun 100 kilometre güneyindeki Izu takımadasının en büyüğü Izu Oshima'da en yüksek seviyede alarm verildi.

Japonya genelindeki 5 günlük tatil dönemine denk gelen tayfun nedeniyle başkent Tokyo'da ulaşım hizmetlerinde aksamalar yaşanırken, bazı etkinlikler iptal edildi.

Tayfunun, Tokyo'nun doğusundaki Çiba eyaletinden geçmesi beklenirken, Tokyo'yu da kapsayan Kanto-Koshin ile Tokai bölgelerinde şiddetli yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA
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