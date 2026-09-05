Burdur'da Düğün Öncesi Motosiklet Kazası: İsmail Arpağ Son Yolculuğuna Uğurlandı
Burdur'da bugün yapılması planlanan düğünü öncesinde motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybeden İsmail Arpağ, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Sultandere Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Burdur'da bugün yapılacak düğünü öncesinde motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybeden İsmail Arpağ öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede İsmail Arpağ'ın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı