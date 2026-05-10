Kütahya'da fanatik çiftin düğünü şampiyonluk kutlamasına dönüştü

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde düğün yapan Hüseyin Uğurlu ve Sudenaz Atağan çifti, Galatasaray'ın şampiyonluk haberini alınca büyük coşku yaşadı. İki mutluluğu bir arada kutlayan çift, düğünlerinde Galatasaray atkılarıyla sahneye çıktı.

İlçede yaşayan Hüseyin Uğurlu ve Sudenaz Atağan, hayatlarını birleştirmek üzere düğün alanında bir araya geldi. Nikaha hazırlanan çift, o esnada Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği haberini aldı.

Çifte mutluluk yaşayan Uğurlu ve Atağan çifti, ellerinde Galatasaray atkılarıyla düğüne giriş yaptı. Gelin ve damadın coşkusuna davetliler de marşlar ve alkışlarla eşlik etti.

Merasim, hem evlilik kutlaması hem de şampiyonluk sevincinin yaşandığı anlara sahne oldu.

Genç çift, en mutlu günlerinin tutkunu oldukları takımın başarısıyla taçlanmasından dolayı büyük heyecan duyduklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Eroğlu
