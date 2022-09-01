Düğünden dönenleri taşıyan minibüs ile kamyon çarpıştı; 7 ölü, 5'i ağır, 9 yaralı- Yeniden Güncel Haberler Yazı İşleri Müdürlerine Haberimizi, kaynağından yapılan düzeltme ve ek bilgilerle yeniden servis ediyoruz. Yazı İşleri Müdürlerine Haberimizi, kaynağından yapılan düzeltme ve ek bilgilerle yeniden servis ediyoruz. YENİDEN --------------- Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, - SİVAS'ın Kangal ilçesinde minibüs ile kamyonun kafa kafaya çarptığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 9 kişi yaralandı. Minibüsteki yolcuların Bursa'daki bir düğünden döndükleri belirtildi. Kaza, gece saatlerinde Sivas- Malatya kara yolu Yeşildere köyü yakınlarında meydana geldi. Bursa'daki düğünden dönenların içinde bulunduğu Ayhan Sevin yönetimindeki 44 J 4257 plakalı minibüs ile Malatya'dan Amasya'ya giden M.Ö.'nün kullandığı 34 EBE 72 plakalı ev eşyası taşıyan kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada minibüsün sürücü Ayhan Sevin ile araçtaki Şenay Kızılaslan, Hacı Süleyman Kızılaslan, Meliha Kızılaslan, Seyit Battalgazi Sevin, Fadime Sarıbaş ve Adile İzci hayatını kaybetti, Cennet Polat, Engin Polat, Emre Kızılaslan, Birol Polat, İlhami Kızılaslan, Saray Yeşilkaya, Ramazan Kaan Yeşilkaya ve Alperen Yeşilkaya ile kamyon şoförü M.Ö. ise yaralandı. Sağlık ekiplerince Kangal Devlet Hastanesi'ne götürülen 9 yaralı, ilk müdahale sonrası Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu bildirildi. ?CENAZELER MALATYA'YA GÖNDERİLECEK Kaza yerine gelip, inceleme yapan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek "Gece yarısından hemen sonra Kangal ilçesi ile Malatya Hekimhan ilçeleri arasında kalan bir bölgede, Bursa'dan düğünden dönmekte olan bir minibüs ile Malatya istikametinden gelen kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Bu kaza sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu, yaralılarımız var. Yaralılara geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Kazayla ilgili gerekli incelemeler sürüyor" dedi. Kaza nedeniyle 3 saat trafiğe kapatılan Sivas-Malatya karayolu araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı. Cenazeler de otopsi işlemleri için Kangal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsilerden sonra cenazelerin Malatya'da toprağa verileceği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı Malatya Kangal Güncel Haberler

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