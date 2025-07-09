Düğünde Silahla Ateş Açan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, düğünde silahla havaya ateş açan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Afşin Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğünde havaya ateş açılması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Havaya ateş açtığı belirlenen 4 şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 3 kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.