Düğünde Kavga: 2 Yaralı

Düğünde Kavga: 2 Yaralı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir düğünde taraflar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumu iyi.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde düğünde taraflar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Köseli Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Taraflar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek, plastik sandalyelerin de kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
