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Düğün Kutlamasında Drift Yapan Sürücüye 156 Bin TL Ceza

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düğün kutlamasında otomobiliyle drift yapan sürücüye 156 bin TL para cezası kesildi, aracı 2 ay trafikten menedildi.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde düğün kutlamasında otomobiliyle drift yapan sürücüye 156 bin TL ceza kesildi.

İlçedeki Bağlar Mahallesi'nde düzenlenen düğün kutlamasında davul zurna eşliğinde otomobiliyle drift yapan bir sürücü çevreye rahatsızlık verdi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücünün drift yaptığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenerek sanal medyada paylaşıldı. Paylaşımı ihbar kabul eden Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kimliği belirlenen sürücüye 156 bin TL idari para cezası uygulanırken, aracı 2 ay trafikten menedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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