Malatya'da Düğünde Kavga: 6 Yaralı

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde bir düğünde davetliler arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Orduzu Mahallesi'nde bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün sırasında halayda eğlenen gelin ve damat yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine sandalyeler ile vurduğu kavgada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine düğün salonuna çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin güçlükle ayırdığı kavganın ardından yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı