Haberler

Malatya'da Düğünde Kavga: 6 Yaralı

Malatya'da Düğünde Kavga: 6 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir düğünde halay sırasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine sandalye ile vurduğu kavgada 6 kişi yaralandı. Polis ekipleri güçlükle ayırdığı kavga sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde bir düğünde davetliler arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Orduzu Mahallesi'nde bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün sırasında halayda eğlenen gelin ve damat yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine sandalyeler ile vurduğu kavgada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine düğün salonuna çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin güçlükle ayırdığı kavganın ardından yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuralar çekildi! Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa'daki rakipleri belli oldu

Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa'daki rakipleri belli oldu
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Masaya oturdular

G.Saray'dan F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı geliyor
Uçak indi! Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Şampiyonlar Ligi'ne giden Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da
PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti

PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti
Belinay'dan 'veda' gibi' şiir! 3 kardeşin ölümünün ardından babadan dikkat çeken talep

3 kardeşin ölümünün ardından aile karıştı! Babadan dikkat çeken talep
Evi kül olunca kiracısına çıkıştı: Senin yüzünden yandı

Canını zor kurtaran kadına bir darbede ev sahibinden
Ünlü rapçiden 60 milyonluk lüks araç! Fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü rapçiden milyonluk lüks araç! Fiyatı dudak uçuklattı