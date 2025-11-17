Düğün Yemeğinden Zehirlenme: 65 Kişi Hastaneye Başvurdu

TRABZON'da katıldıkları düğün tavuklu pilav yiyen 65 kişi, karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Dolaylı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde düzenlenen düğün töreninde, misafirlere tavuklu pilav ikram edildi. Yemeğin ardından karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler yaşayan 65 kişi, kentte hastanelere başvurdu. İlk incelemede; kişilerin yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlenirken; 65 kişi, sağlık durumlarının normale dönmesi ve tamamlanan tedavilerinin ardından taburcu edildi.