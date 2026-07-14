Haberler

Düğün görüntüleri teslim edilmeyen çifte 200 bin lira manevi tazminat

Düğün görüntüleri teslim edilmeyen çifte 200 bin lira manevi tazminat
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de düğün videolarının teknik aksaklık nedeniyle kaydedilmemesi üzerine dava açan çifti haklı bulan mahkeme, düğün salonunun gelin ve damada toplam 200 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

İZMİR'de düğün videolarının teknik aksaklık nedeniyle teslim edilemeyince dava açan çifti haklı bulan mahkeme, düğün salonunun gelin ve damada kişi başı 100'er bin lira olmak üzere toplam 200 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

İzmir'de Feride ve Şeref Derin çifti, 27 Aralık 2023'te Karabağlar ilçesindeki bir düğün salonunda dünyaevine girdi. Düğün boyunca kameraman tarafından görüntü alındığını düşünen çift, organizasyonun ardından düğün kayıtlarını talep etti. Ancak kendilerine teknik bir aksaklık nedeniyle görüntülerin kaydedilemediği bildirildi. Aylar geçmesine rağmen görüntüler teslim edilmeyince çift, avukatları Ebru Bilgen aracılığıyla İzmir 4'üncü Tüketici Mahkemesi'nde manevi tazminat davası açtı. Mahkeme, Derin çiftini haklı bularak düğün salonunun gelin ve damada kişi başı 100'er bin lira olmak üzere toplam 200 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

'DIŞARIDAN ÇEKİM YAPILMASININ YASAK OLDUĞU BELİRTİLİYOR'

Derin çiftinin avukatı Ebru Bilgen, müvekkillerinin yaşadıkları hayal kırıklığının büyük olduğunu belirtip, "Müvekkillerimiz düğün organizasyonu kapsamında bir düğün salonuyla anlaşıyor. Salon, kamera çekim hizmetini kendilerinin verdiğini ve dışarıdan çekim yapılmasının yasak olduğunu belirtiyor. Bu husus sözleşmede de yer alıyor. Düğün sırasında gezen bir kamera mevcut. Ancak düğünden sonra kendilerine kayıt olmadığı söyleniyor ve büyük bir şok yaşıyorlar" dedi.

'ŞOKU HALA ATLATAMADILAR'

Mahkemenin manevi zararın oluştuğuna hükmettiğini ifade eden Bilgen, "Bu tarz olaylarda kişilerin manevi zararları gündeme gelir. Biz de manevi tazminat talebiyle tüketici mahkemesine başvurduk. Mahkeme de bizi haklı buldu ve 200 bin lira manevi tazminata karar verdi. Müvekkillerime güvenlik kamerası görüntülerine ses eklenerek, teslim edilebileceği söylendi. Çekim yapılıyor gibi görünmesine rağmen mahkemeye sunulabilecek herhangi bir görüntü de bulunmadı. Mahkemede itiraf edilmedi ancak muhtemelen kayıt tuşuna hiç basılmadı. Müvekkillerim hala yaşadıkları şoku atlatabilmiş değil. Yakınlarının düğünlerine gittiklerinde bile kameranın gerçekten kayıt yapıp yapmadığını kontrol ettiklerini söylüyorlar" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özel'den Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Yüzde 90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum

Salonu coşturan sözler! Özel'den "Siyaseti bırakıyorum" resti

Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı

Paraları kumarhanede yemiş! Görüntüleri de çıktı

Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili vahim iddiayı doğruladı

İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım

İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar

Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar
Nihat Kahveci gözaltına alındı

Nihat Kahveci gözaltına alındı
Beklenen müjdeyi Okan Buruk verdi: 1-2 gün içerisinde imzayı atacak

Büyük müjdeyi taraftarlarına verdi: 1-2 gün içerisinde imzayı atacak
Eski Survivor yıldızı Didem Ceran tanınmaz halde

Didem tanınmaz halde
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi
Fransız askerlerinin yaptığı gösteri izleyenleri şaşkına çevirdi

Avrupa'nın göbeğinde askerlerden savaş narası! Gösteri şaşkına çevirdi
Bircan Bali'den Haluk Levent hakkında vahim iddialar

Haluk Levent'e bir darbe de ondan! İddiası hayli vahim