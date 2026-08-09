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Oltu'nun Minik Sanatçıları: 3 Arkadaş Düğünlerin Vazgeçilmezi Oldu

Oltu'nun Minik Sanatçıları: 3 Arkadaş Düğünlerin Vazgeçilmezi Oldu
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ERZURUM'un Oltu ilçesinde yaşayan Ada Hebun (13), Ege Bozkurt (13), Umut Başar (13), müzik sevgileri nedeniyle düğün ve eğlencelerin vazgeçilmez ismi oldu.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde yaşayan Ada Hebun (13), Ege Bozkurt (13), Umut Başar (13), müzik sevgileri nedeniyle düğün ve eğlencelerin vazgeçilmez ismi oldu. 7-8 yaşlarındayken mikrofonla tanışan ve düğünlerde sahneye çıkan 3 arkadaş, yaklaşık 2 yıldır birlikte türkü söylüyor.

Oltu'da yaşayan Ada Hebun, Ege Bozkurt ve Umut Başar, müziğe olan sevgileri sebebiyle çok erken yaşta sahnelerle tanıştı. 7-8 yaşlarında düğün törenleri ve eğlencelerde türkü söyleyen 3 arkadaş, geçen yıl birlikte sahneye çıkmaya karar verdi. İlçede düzenlenen etkinliklere katılıp türküler seslendiren Ada, Ege ve Umut, Oltu Belediyesi tarafından organize edilen Kültür ve Şehir Festivali'nde sahneye çıktı. Türküleriyle davetlileri eğlendiren 3 arkadaş, sahne hakimiyetleri ve performanslarıyla beğenildi. Repertuarlarında onlarca şarkı olan 3 arkadaş, müzik yolculuğunu gelecekte de sürdürmeyi hedefliyor.

Küçük yaşlarda türkü söylemeye başladığını belirten Ada Hebun, arkadaşlarıyla sahne almaktan mutlu olduğunu belirtti. Türkü söylemeyi sevdiğini ve eğitimle birlikte bu alanda ilerlemeyi planladığını da belirten Ege Bozkurt da bölge halkının ilgisine sevindiklerini ifade etti. Umut Başar ise insanları eğlendirmeyi sevdiğini söyledi. Küçük sanatçıların türkülerine halaylarla eşlik edenler de çocukların performanslarını beğendiklerini, gelecek vadettiklerini dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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