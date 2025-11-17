Düğün Sonrasında Çıkan Kavgada Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kavga sırasında tabancayla vurulan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cırtıman Mahallesi'nde 15 Kasım'da yapılan düğün sonrasında iddiaya göre araç park yeri nedeniyle çıkan kavgada A.Y. tarafından tabancayla vurulan İbrahim Ekmen kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Ekmen'in cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan A.Y. jandarma ekiplerince yakalandı.

A.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.