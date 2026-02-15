Haberler

Düğün salonu önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te bir düğün salonu önünde silahlı saldırıya uğrayan 23 yaşındaki Volkan D. ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP'te düğün salonu önünde silahlı saldırıya uğrayan Volkan D. (23) ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde 75'inci Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktaki bir düğün salonu önünde Volkan D., kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Volkan D. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Volkan D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline

İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye ve ABD onayladı! Münih'ten art arda kritik mesajlar

Türkiye ve ABD onayladı! Münih'ten art arda kritik mesajlar
Trump ve Netanyahu anlaştı! Petrol satışları üzerinden İran'a baskıyı artıracaklar

Dünya güzel haberi beklerken onlar gizlice el sıkıştı
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti

Maç öncesine damga vuran an! Plakaya ve içinden inene tepki yağıyor
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası

Mide bulandıran iddiada belediye başkanından zehir zemberek suçlama
Türkiye ve ABD onayladı! Münih'ten art arda kritik mesajlar

Türkiye ve ABD onayladı! Münih'ten art arda kritik mesajlar
Fenerbahçe, Trabzon'da 3-2'ye abone

Maç bitince ortaya çıktı! Böylesi bir daha zor görülür
Gelinin mehir isteği, ağızları açık bıraktı

Gelinin mehir isteği, ağızları açık bıraktı