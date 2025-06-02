Düğün Salonunda Kavga: Bir Kişi Taşla Öldürüldü

Kağıthane'de, düğün salonunda tartışma yaşadığı kişiyi kafasına taşla vurarak öldüren şüpheli, pasaport işlemleri için gittiği Sarıyer'deki emniyet binasında gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Sultan Selim Mahallesi Uygur Sokak'taki bir düğüne katılan Mehmet G. (72) ile B.G. (32) arasında düğün salonunda tartışma çıktı.

Sokağa taşan tartışma kavgaya dönüşünce B.G. yerden aldığı taşla Mehmet G'nin kafasına vurdu. Mehmet G. ağır yaralanırken, B.G. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Mehmet G. hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin yakalamak için çalışma başlattığı şüpheli, sabaha karşı Mehmet G'nin öldüğünü bilmeden pasaport işlemleri için Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne gitti.

Bu sırada aranması olduğu tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli B.G, ilk ifadesinde, Mehmet G'yi kendisine küfür ettiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.???????