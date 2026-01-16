Adana'da düğün salonundaki cinayete ilişkin tutuklanan sanığın yargılanması sürdü

Haberler

Adana'da bir düğün salonunda yaşanan tartışmada Ziya Akın'ı tabancayla öldürdüğü iddia edilen H.P.'nin yargılanmasına devam edildi. Savcı, Sanık H.P. için müebbet hapis cezası talep etti.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki bir düğün salonunda tartıştığı kişiyi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık H.P. ile bazı müştekiler, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanık H.P'nin düğün salonu işletmecisi olan A.A. ile husumetli olduğunu ve olay günü alkol alarak A.A'nın yanına gittiğini belirtti.

A.A'nın iş yerinde olmaması sebebiyle sanığın yan tarafta bulunan Ziya Akın'a ait düğün salonuna gittiğini anlatan savcı, bir süre sonra ikili arasında çıkan tartışmada H.P'nin tabancayla Ziya Akın'ı öldürdüğünü ifade etti.

Savcı, olayın ardından kaçan H.P'nin maktul Ziya Akın'a yönelik eylemi sebebiyle "kasten öldürme" suçundan müebbet, müşteki A.A'ya yönelik eylemleri nedeniyle de "tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarından 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen H.P, "Önceki verdiğim ifademi tekrar ediyorum. Olay planlı gerçekleşmemiştir. Tabancayla hedef gözeterek ateş etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep ediyorum. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Öldürülen Ziya Akın'ın eşi müşteki Fatma Akın, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti de sanığın tutukluluk halinin devamına, esas hakkında mütalaaya karşı savunma hazırlanması için taraflara süre verilmesine karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bir düğün salonunda 8 Mayıs 2024'te Ziya Akın'ın tabancayla öldürülmesine ilişkin tutuklanan H.P. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarından ise 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı

ATV'deki akıbeti merak konusuydu: Oktay Kaynarca hakkında bomba iddia

Trump 'Artık zamanı geldi' diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı

Infantino'nun maaşı olay oldu

Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı

Benzine gece yarısı 1 lira 61 kuruşluk zam

Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu

