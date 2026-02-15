Haberler

DÜĞÜN SALONU ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRIDA AĞIR YARALANDI

Güncelleme:
Gaziantep'te bir düğün salonu önünde gerçekleşen silahlı saldırıda 23 yaşındaki Volkan D. ağır yaralandı. Olayın ardından polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde 75'inci Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktaki bir düğün salonu önünde Volkan D., kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Volkan D. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Volkan D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
