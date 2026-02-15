1) DÜĞÜN SALONU ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRIDA AĞIR YARALANDI

GAZİANTEP'te düğün salonu önünde silahlı saldırıya uğrayan Volkan D. (23) ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde 75'inci Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktaki bir düğün salonu önünde Volkan D., kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Volkan D. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Volkan D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.