Düğün Salonu Önünde Silahlı Kavga: 5 Yaralı

Düğün Salonu Önünde Silahlı Kavga: 5 Yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir düğün sırasında çıkan silahlı kavgada 14 yaşındaki İ.E., babasıyla tartışan 5 kişiyi tabancayla yaraladı. Olayda yaralananların sağlık durumu iyi, ancak İ.E. firar etti.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir düğün sırasında çıkan silahlı kavgada İ.E.(14), babası H.E. ile tartışan 5 kişiyi tabancayla yaraladı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Yeşil Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. H.E. ile husumetli olduğu bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Salonda başlayan tartışma dışarı taşarak, kavgaya dönüştü. Babası H.E.'nin kavga ettiğini gören İ.E., üzerindeki tabancayla ateş açtı. Açılan ateşte kurşunların isabet ettiği S.E.(39), M.E.(60), A.E.(44), Ö.F.F.(22) ve N.K.(59) çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan İ.E.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
