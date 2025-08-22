Düğün Öncesi Silahlı Kutlama: 1 Ölü, 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Çaykara ilçesinde düğün öncesi gelin alma merasiminde silahlı kutlama sırasında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

TRABZON'un Çaykara ilçesinde düğün öncesi gelin alma merasiminde silahlı kutlama sırasında Fuat Han'ın (43) hayatını kaybettiği, Betül T. (16) ve Zişan S.'nin (31), yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 1'i polis, 2 şüphelinin sorgusu sürüyor. Olay sonrası düğün evi yas evine dönerken, şüphelilerin, gelinin evden çıkarıldığı sırada tabancalarla yamaç arazideki mısır bahçesine peş peşe ateş açtığı, alt yolda bekleyen 3 kişinin ise seken kurşunların hedefi olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Dünya bu anları konuşuyor! Romanya'daki canlı kura çekiminde şaibe iddiaları

Canlı yayında yapılan kura çekiminde şike iddiaları ülkeyi karıştırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Barış Alper'den olay hamle

Takımdan ayrılmak isteyen Barış Alper'den olay hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.