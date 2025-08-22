Düğün Öncesi Silahlı Kutlama: 1 Ölü, 2 Yaralı

TRABZON'un Çaykara ilçesinde düğün öncesi gelin alma merasiminde silahlı kutlama sırasında Fuat Han'ın (43) hayatını kaybettiği, Betül T. (16) ve Zişan S.'nin (31), yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 1'i polis, 2 şüphelinin sorgusu sürüyor. Olay sonrası düğün evi yas evine dönerken, şüphelilerin, gelinin evden çıkarıldığı sırada tabancalarla yamaç arazideki mısır bahçesine peş peşe ateş açtığı, alt yolda bekleyen 3 kişinin ise seken kurşunların hedefi olduğu ortaya çıktı.

