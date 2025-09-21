Düğün Öncesi Genç Adamın Ölümü Soruşturma Açıldı
Şişli'de, 15 gün sonra düğünü olan 23 yaşındaki Seymen D'nin evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Seymen D, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Cumhuriyet savcısınca şüpheli görülen ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.
Seymen D.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, polis ekipleri dairede inceleme yaptı.
Öte yandan, Seymen D'nin 15 gün sonra düğününün olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel