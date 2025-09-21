Haberler

Düğün Öncesi Genç Adamın Ölümü Soruşturma Açıldı

Şişli'de, 15 gün sonra düğünü olan 23 yaşındaki Seymen D'nin evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Seymen D, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Şişli'de, 15 gün sonra düğünü olduğu öğrenilen gencin evinde rahatsızlanarak ölümüne soruşturma açıldı.

Kuştepe Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan 23 yaşındaki Seymen D, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcısınca şüpheli görülen ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Seymen D.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, polis ekipleri dairede inceleme yaptı.

Öte yandan, Seymen D'nin 15 gün sonra düğününün olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
