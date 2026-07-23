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Şanlıurfa'da Düğünde Maganda Ateşi: 1'i Ağabeyi 2 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'da Düğünde Maganda Ateşi: 1'i Ağabeyi 2 Kişi Yaralandı
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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir düğünde Mustafa Karadağ'ın rastgele açtığı ateş sonucu ağabeyi Atalay Karadağ ve Ahmet Dönmez yaralandı. Yaralılardan ağabeyin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da bir düğünde Mustafa Karadağ'ın tabancayla rastgele açtığı ateş sonucu kurşunların isabet ettiği 1'i ağabeyi 2 kişi yaralandı. Düğünde panik yaşanmasına neden olan olayda hastaneye kaldırılan yaralılardan, şüphelinin kardeşinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Aşağı Göklü Mahallesi'nde düzenlenen bir düğünde meydana geldi. İddiaya göre gelin ve damadın düğün alanına girip araçtan indiği sırada Mustafa Karadağ, rastgele ateş açtı. Magandanın silahından çıkan kurşunlar şüphelinin ağabeyi Atalay Karadağ (63), ile Ahmet Dönmez'e (65) isabet etti. Yaralılar yere yığılırken, düğünde panik yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Omzundan yaralanan Dönmez'in tedavisine burada devam edilirken, belinden yaralanan ve durumu ağır olan Atalay Karadağ ise yapılan müdahalenin ardından Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, rastgele ateş açan şüpheli Mustafa Karadağ gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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