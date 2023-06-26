Düğün konvoyu ambulansa yol vermeyince ceza yağdı

Olay, Cumartesi günü öğle saatlerinde Maltepe D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. Sirenlerini çalarak ikinci şeritte giden ambulans, üç şeritte ilerleyen düğün konvoyu nedeniyle zor anlar yaşadı. Yolda ilerleyemeyince sol şeride geçen ambulansa bu kez de konvoyda yer alan başka bir araç yol vermedi. Konvoydaki araçların ambulansa yol vermediği anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. İnceleme başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Maltepe D100 kuzey yol İdealtepe mevkiinde ambulansın geçişini engelleyen 34 MAZ 53 plakalı araç sürücüsü Y.E, 34 BMM 142 plakalı araç sürücüsü O.B, 34 BU 505 plakalı araç sürücüsü U.E'yi tespit etti.

3 SÜRÜCÜYE 12 BİN LİRA PARA CEZASI