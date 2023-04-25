Düğün çıkışı otoparkta bıçaklı kavga; 16 yaşındaki 2 çocuk yaralandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, düğün salonundan ayrılan iki grup arasında otoparkta çıkan bıçaklı kavgada Ömer Faruk B. (16) ile Yusuf K. (16) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Yeniyalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi üzerinde bulunan Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nin kapalı otoparkında meydana geldi. Düğün salonundan ayrılan iki grup arasında otoparkta bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Ömer Faruk B. ile Yusuf K. vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanırken, çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada yaralılar, yakınları tarafından kendi araçlarla hastaneye götürüldü. Hastaneye götürülen yaralılardan Ömer Faruk B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Olay yerinde inceleme yapan polis, 1 şüpheliyi gözaltına alırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.