BAE'nin Dubai kentinde patlama sesleri duyuldu

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde, hava savunma sistemlerinin devreye girmesi sonrası patlama sesleri duyuldu. Halkın resmi kaynaklardan gelişmeleri takip etmesi istendi.

Dubai Hükümeti Medya Ofisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal platformundaki hesabından yapılan açıklamada gelişmelere ilişkin bilgi verildi.

Dubai'nin farklı bölgelerinde hava savunma sistemlerinin devreye girmesinin ardından patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.

Seslerin, hava savunma sisteminin müdahalesinin sonucu olduğu kaydedildi.

Açıklamada, halka gelişmeleri resmi kaynaklardan takip etmesi çağrısı yapıldı.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
