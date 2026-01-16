Haberler

DSP Genel Başkanı Aksakal, Rahşan Ecevit'i vefatının 6'ncı yılında andı

Güncelleme:
Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin kurucu genel başkanı Rahşan Ecevit'in vefatının 6. yılı dolayısıyla mesaj yayınlayarak onun yaşamı boyunca sergilediği değerleri ve katkılarını vurguladı.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin kurucu genel başkanı Rahşan Ecevit'in vefatının 6'ncı yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksakal, mesajında, Rahşan Ecevit'in, yaşamı boyunca sergilediği ilkeli duruşu, örgütlü mücadeleye verdiği önem, sanat ve edebiyata duyduğu tutku ile önemli bir iz bıraktığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Partimizin kurucu genel başkanı olarak, kuruluş sürecinde üstlendiği tarihsel sorumluluğun yanı sıra halktan yana, dürüstlük ve eşitlik temelli siyaset anlayışı bugün de yol gösterici nitelik taşımaktadır. Onun düşünceleri ve mücadelesi sayesinde partimizin mirası haline gelen aydınlık yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Rahşan Ecevit'i vefatının 6. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
