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Aksakal'dan Yeni Adli Yıl Mesajı

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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, yeni adli yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, yeni adli yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksakal, mesajında şunları kaydetti:

"2026-2027 adli yılının etkin ve tarafsız niteliğiyle toplumsal güveni daha da güçlendirecek, eşit yurttaşlık temelinde tüm kesimleri kucaklayacak, milli birlik ve beraberliğimize yönelik her türlü girişimi ortadan kaldıracak bir yıl olmasını diliyor, başta hakim ve savcılarımız olmak üzere tüm yargı çalışanlarına yeni adli yılda üstün başarılar ve kolaylıklar diliyorum."

Kaynak: AA
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