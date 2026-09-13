Haberler

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan, Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümü mesajı

Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksakal, mesajında, 13 Eylül 1921'de kazanılan Sakarya Meydan Muharebesi'nin, milletin bağımsızlık ve özgürlük yolundaki sarsılmaz inancının en güçlü göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

Muharebenin, Milli Mücadele'nin en kritik dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayan Aksakal, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır.' sözleriyle kazanılan Sakarya Zaferi yalnızca bir askeri başarı değil, bağımsızlığından ödün vermeyen Türk milletinin varoluş ve özgürlük mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu büyük zaferin 105. yıl dönümünde Milli Mücadele'mizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle yad ediyorum. Bağımsızlık ruhu, aydınlık yarınlarımıza rehber olmaya devam edecek."

Kaynak: AA
15 ilde 'Ailem Güvende' operasyonu! 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi

Türkiye güne operasyonla başladı! Listede 162 şüpheli ve dernekler var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'in sert sözlerine Vali Davut Gül'den yanıt

Özgür Özel esti gürledi, Vali Gül'den net yanıt geldi
Kavacık üzümü bahçede 60, markette 200 lira! Üretici aradaki fiyat uçurumuna isyan etti

Bahçede 60, markette 200 lira! İzmir'in ünlü ürününde fiyat şoku
Ermenistan'dan Türkiye için tarihi mesaj: Her an hazırız

Türkiye için tarihi mesaj! "Her an hazırız" diyerek duyurdular
İran'da genç blog yazarı için idam kararı! Son mesajı gündemde

Dünyayı sarsan idam kararı! Son mesajı gündemden düşmüyor
3 yaşında hükümdar olmuştu: Dünyanın en genç kralı son yolculuğuna uğurlandı

3 yaşında hükümdar olmuştu: Ardında büyük bir sır bırakarak gitti
Düğün öncesi gelin almada kavga! Kadınların çığlıkları mahalleyi inletti

Düğün öncesi gelin almada kavga! Uçan tekme kamerada
Bartın'da elektrik akımına kapılan çiftçi öldü

Bahçesini sulamak isterken canından oldu