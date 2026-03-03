Haberler

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Türk gazetecilerin İsrail'de gözaltına alınmasına tepki Açıklaması

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İsrail'de gözaltına alınan CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman için kınama yaptı. Aksakal, olayın haber alma özgürlüğüne saldırı olduğunu belirtti ve muhabirlerin derhal serbest bırakılmasını talep etti.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İsrail'de görev yapan CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Aksakal, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

" İsrail'de zorlu şartlarda habercilik görevlerini yapan CNN Türk televizyonu muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın İsrail güvenlik mensuplarınca gözaltına alınmaları haber alma özgürlüğüne yönelik bir saldırıdır. Katil İsrail yine karakterine uygun bir eyleme daha imza atmıştır. Evlerinden, ülkelerinden uzakta her türlü risk ve zorlu şartlar altında görevlerini yapmaya çalışan muhabirlerimize geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyorum. Uygulanan bu menfur muameleyi şiddetle kınıyor ve derhal serbest bırakılmaları çağrısında bulunuyorum."

