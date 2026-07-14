DSP lideri: 15 Temmuz ruhu hafızalarda

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 15 Temmuz gecesi gösterilen kahramanlık, fedakarlık ve milli birlik ruhunun hafızalardaki yerini koruduğunu belirtti.

Aksakal, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, milletin iradesine, vatana ve demokrasiye yönelik hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen o gece gösterilen kahramanlık, fedakarlık ve milli birlik ruhunun hafızalardaki yerini koruduğunu ifade etti.

Kadın, erkek, genç ve yaşlı demeden, tanklara, silahlara ve her türlü tehdide karşı yalnızca inançla milli iradeye sahip çıkıldığını ve tarihin en önemli demokrasi mücadelelerinden birine imza atıldığını vurgulayan Aksakal, "Bu anlamlı günde, vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.