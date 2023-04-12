DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge son yolculuğuna uğurlandı

DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge (60), Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa'da yaşayan DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge, bir televizyon programına katılmak üzere dün sabah saatlerinde İstanbul'a gitti. Ailesiyle bir süre zaman geçiren Özbilge, sonra otoparktaki otomobiline gitti. Kendisinden uzun süre haber alamayan ailesi, otoparka gittiğinde, Özbilge'nin araçta hareketsiz yattığını gördü. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, Özbilge'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Özbilge'nin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Evli ve 1 çocuk babası olan Özbilge, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'na defnedildi.