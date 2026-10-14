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DSÖ, Sudan'da 26 binden fazla yetersiz beslenen çocuğun tedavi edildiğini açıkladı

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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Sudan'da yetersiz beslenen çocukların kolera ve kızamık gibi ölümcül hastalıklara karşı daha savunmasız olduğunu bildirdi. Ocak-Ağustos 2026 arasında DSÖ destekli hizmetler 26 binden fazla çocuğu tedavi etti; ancak ihtiyaçlar kaynakları aşıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'da yetersiz beslenen çocukların kolera ve kızamık gibi ölümcül hastalıklara karşı daha savunmasız olduğunu bildirdi.

Ghebreyesus, Sudan'daki duruma ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) Sudan için gıda güvensizliği ve yetersiz beslenme uyarısının son derece endişe verici olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, IPC'nin, yerinden edilmiş insanlar için kurulan iki kampta yaşanan kıtlık da dahil olmak üzere yaygın açlık ve yetersiz beslenme konusunda uyarıda bulunduğunu anımsattı.

Ghebreyesus, Sudan'daki çatışmalar ve El Nino hava olayının tetiklediği kuraklığın krizi daha da kötüleştirme riski bulunduğunu kaydetti.

DSÖ'nün ülkede faaliyette olan 161 beslenme merkezinin tamamını desteklediğini belirten Ghebreyesus, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ocak ve Ağustos 2026 arasında DSÖ destekli hizmetler, şiddetli akut yetersiz beslenme ve tıbbi komplikasyonları olan 26 binden fazla çocuğu tedavi etti. Ancak ihtiyaçlar kaynakları aşıyor ve kısıtlı insani yardım erişimi daha fazla hayatı riske atıyor. Açlık sadece bir gıda krizi değil, bu bir sağlık acil durumu. Yetersiz beslenen çocuklar, Sudan'ı etkileyen kolera ve kızamık gibi ölümcül hastalıklara karşı daha savunmasız."

Ghebreyesus, Sudan'da çatışmalara son verilmesi, güvenli ve sürdürülebilir insani yardım erişimi ve hayat kurtarmak için artırılmış fon sağlanması için acil çağrıda bulunarak, barışın "en iyi ilaç" olduğunun altını çizdi.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmalar yaşanıyor.

Çatışmalar nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde kıtlık koşulları ortaya çıkarken, on binlerce kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 13 milyon kişi yerinden edildi.

Sudan'daki çatışmalar, dünyanın en büyük insani krizlerinden birine yol açtı.

Kaynak: AA
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