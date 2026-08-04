Haberler

DSÖ: Ebola Salgını Müdahale Kapasitesini Aştı, Acil Destek Şart

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DSÖ, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınının mevcut müdahale kapasitesini aştığını bildirerek acil mali ve operasyonel destek çağrısında bulundu. Salgın, ülkenin en büyüğü olarak nitelendirilirken, tedavi kapasitesi ve kaynakların genişletilmesi gerektiği vurgulandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınının boyutunun mevcut müdahale kapasitesini aştığını bildirerek, "acil mali ve operasyonel destek" çağrısı yaptı.

DSÖ Araştırma ve Geliştirme Planı Başkanlığını vekaleten yürüten Vasee Moorthy, Cenevre'de gazetecilere, KDC'deki Ebola salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Moorthy, "Bu salgın, müdahale kapasitesinin çok üzerine çıkmaktadır. Bu, ülkenin karşılaştığı en büyük salgındır." dedi.

Tedavi kapasitesini, saha araştırma ekiplerini, güvenli cenaze gömme ekiplerini ve toplum sağlığı çalışanlarını genişletmek için daha fazla finansman ve kaynak gerektiğini belirten Moorthy, çabaların virüsün şu anda yayıldığı ve bundan sonra yayılma olasılığı bulunan bölgelere odaklanması gerektiğini vurguladı.

Moorthy, Ebola'ya yönelik güvenliği kanıtlanmış bir tedavi, aşı ya da önleyici ilaç olmadığını ancak sağlık hizmetlerine erken ulaşmanın hayat kurtarabileceğini kaydetti.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara kasabasında ve KDC'nin Yambuku köyünde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınındaki köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası yaşamını yitirmişti.

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın nadir Ebola varyantı "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Kaynak: AA
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu

YAŞ toplantısı kararları çıktı! Kuvvet Komutanı değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'de dev takas! Fenerbahçe'den Cengiz Ünder formülü

Süper Lig'de yılın takası
Husiler, Suudi Arabistan'daki Necran Havalimanı'nı kamikaze İHA'larla hedef aldı

Savaş yayılıyor! En büyük Körfez ülkesi vuruldu
Bakırhan: Çerçeve yasa tarihi eşiğin hukukla aşılmasının ilk adımıdır

Ne diyecekleri merak ediliyordu! DEM Parti'den çerçeve yasa yorumu
Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte transferin mali detayları

Bitti bu iş! Premier Lig efsanesini artık Türkiye'de izleyeceğiz
Kan donduran görüntü! Yavru kediyi önce öptü sonra boğarak öldürdü

Kan donduran görüntü! Yavru kediyi önce öptü sonra boğdu
İlkay Çiçek'e ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyaya sızdı

"Yürüyen para" için yolun sonu

Bir zamanlar paha biçilemiyordu şimdi 10. Lig ekibinde antrenmana çıkıyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?