DSÖ Genel Direktörü ve Avrupa Bölge Direktörü deprem bölgesinde

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus ve DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, bugün temaslarına deprem felaketinden etkilenen Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde devam etti. DSÖ heyetinin Kırıkhan'daki bir sahra hastanesini ziyaret ettiği belirtildi.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros ve Türkiye'nin dahil olduğu DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Kluge, dün Gaziantep'teki temaslarını tamamlayarak bugün sabah Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geçip sahra hastanesini ziyaret etti. Dr. Tedros temasları sırasında Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının koordinatörü tarafından kendilerine bilgi sağlandığını ifade ederek "Bu ağır krizde birlikte çalışan ülkenin dört bir yanındaki tüm uzmanlara teşekkür ederiz" dedi.