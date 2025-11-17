DSÖ Genel Direktörü: Tütün Her Yıl 7 Milyon İnsanın Ölümüne Neden Oluyor
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, tütün kullanımının küresel sağlık üzerindeki etkilerini vurgulayarak sigara bırakmanın önemine dikkat çekti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, tütünün her yıl 7 milyon insanın ölümüne neden olduğunu belirtti.
Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşım yaptı.
Tütünün her yıl 7 milyon insanın ölümüne neden olduğunu aktaran Ghebreyesus, "Sigarayı bırakıp hayat kurtarmanın zamanı geldi." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel