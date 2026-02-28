Haberler

DSÖ: Orta Doğu'daki çatışma nedeniyle nükleer tesislerin etkilenmesi tehdidi özellikle endişe verici

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Orta Doğu’daki artan çatışmaların insan sağlığına tehdit oluşturduğunu ve nükleer tesislerin etkilenmesi riskinin düşündürücü olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Orta Doğu'da giderek büyüyen çatışmanın, insanların sağlığı için oluşturduğu ciddi risklerden endişe duyduklarını belirterek, "Nükleer tesislerin etkilenmesi tehdidi özellikle endişe verici." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Ghebreyesus, barışın her zaman en iyi ilaç olduğunun altını çizdi.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılarda, başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını bildirdi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu; Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan
