Haberler

Dünya Sağlık Örgütü: ABD'nin Örgütten Çekilme Kararı İçin Sunduğu Gerekçeler Gerçek Dışı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD'nin DSÖ'den çekilme kararının nedenlerini 'gerçek dışı' olarak nitelendirdi ve bu durumun hem ABD'yi hem de dünyayı daha az güvenli hale getireceğini ifade etti.

CENEVRE, 25 Ocak (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD'nin örgütten çekilme kararına gerekçe gösterdiği nedenlerin "gerçek dışı" olduğunu ifade etti.

Ghebreyesus cumartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu kararın hem ABD'yi hem de dünyayı "daha az güvenli" hale getireceği uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump salı günü ülkesinin DSÖ'den çekilmesini öngören bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

Tedros, ABD'nin "gelecekte DSÖ'ye aktif katılım sağlamak üzere geri döneceğini" umduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı

İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı

Bunun adı saf kötülük! Tartıştığı eşini koli bandıyla bağlayıp...
Lider Bursaspor'da sürpriz ayrılık

Süper Lig şampiyonu, lider durumdayken hocasını yolladı
Dilan Çıtak, Survivor sonrası kariyerine ABD'de devam ediyor

Survivor'dan elenen Dilan Çıtak o ülkede ortaya çıktı
DEM heyeti, Öcalan'ın Bahçeli'ye hediye olarak gönderdiği kilimi vermiş

İşte Öcalan'ın Bahçeli'ye gönderdiği hediye! MHP lideri de isim koymuş
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı

Bunun adı saf kötülük! Tartıştığı eşini koli bandıyla bağlayıp...
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi

Tekerlekli sandalyede dakikalarca tek bir kişiyi bekledi
Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı

Mali'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı! Hem de eşinin yanında