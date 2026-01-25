Dünya Sağlık Örgütü: ABD'nin Örgütten Çekilme Kararı İçin Sunduğu Gerekçeler Gerçek Dışı

CENEVRE, 25 Ocak (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD'nin örgütten çekilme kararına gerekçe gösterdiği nedenlerin "gerçek dışı" olduğunu ifade etti.

Ghebreyesus cumartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu kararın hem ABD'yi hem de dünyayı "daha az güvenli" hale getireceği uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump salı günü ülkesinin DSÖ'den çekilmesini öngören bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

Tedros, ABD'nin "gelecekte DSÖ'ye aktif katılım sağlamak üzere geri döneceğini" umduğunu belirtti.