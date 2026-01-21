Haberler

DSÖ: Gazze'de 4 bini çocuk 18 bin 500'den fazla hasta tıbbı tahliyeye ihtiyaç duyuyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki 18 bin 500 hastanın, aralarında 4 bin çocuğun da bulunduğu, tedavi için tahliye edilmesi gerektiğini belirtti. DSÖ, diğer ülkelerin bu hastalara ev sahipliği yapmasını istedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Aralarında 4 bin çocuğun da bulunduğu 18 bin 500'den fazla hastanın, orada mevcut olmayan tedavi için Gazze'den tahliye edilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.

DSÖ'nün Gazze'deki 21 hastanın tıbbi tedavi için Ürdün'e tahliyesini desteklediğini belirten Ghebreyesus, dayanışması ve sürekli desteği için Ürdün'e teşekkür etti.

Ghebreyesus, "Aralarında 4 bin çocuğun da bulunduğu 18 bin 500'den fazla hastanın, orada mevcut olmayan tedavi için Gazze'den tahliye edilmesi gerekiyor. DSÖ, daha fazla ülkenin bu hastaları kabul etmesi çağrısında bulunuyor." ifadelerine yer verdi.

Kudüs Bölge Mahkemesinin kararı sonrasında, Ekim 2023'ten bu yana ilk kez Gazze'den bir hastanın işgal altındaki Batı Şeria'ya seyahat etmesine izin verilmesini memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Ghebreyesus, bunun doğru yönde atılmış bir adım olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayrak provokasyonuna ilk yorum: Kirli elleri bulacak ve hesabını o hainlerden soracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayrağımıza el uzatan alçaklara sert tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vali açıkladı: Amasya'da 2 yıldır kapkaç ve yankesicilik olayı yok

Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! 2 yıldır tek bir vaka yok
Arda Güler'in attığı inanılmaz pası gören herkes aynı yorumu yapıyor

Bu pası gören herkes aynı yorumu yapıyor
Togg'dan düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek hamle

Togg'dan düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek hamle
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü

Galatasaray taraftarını kahreden görüntü
Vali açıkladı: Amasya'da 2 yıldır kapkaç ve yankesicilik olayı yok

Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! 2 yıldır tek bir vaka yok
Nereden nereye! Çeyrek altının fiyatını görenler 'Yok artık' diyor

Nereden nereye! Çeyrek altının fiyatını görenler "Yok artık" diyor
Görüntü Türkiye'den: Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde

Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde