DSÖ, Gazze'deki El-Avde Hastanesi'nin Hizmet Dışı Kaldığını Açıkladı

DSÖ, Gazze'deki El-Avde Hastanesi'nin Hizmet Dışı Kaldığını Açıkladı
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi'nin tahliye emri sonrası hizmet dışı kaldığını duyurdu. Hastanede 97 hasta bulunuyor ve DSÖ, hastanenin korunması için çağrıda bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in boşaltılmasını istediği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesinin hizmet dışı kaldığını bildirdi.

Ghebreyesus, konuya ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"Gazze'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi bugün tahliye emri verilmesinin ardından hizmet dışı kaldı." ifadesini kullanan Ghebreyesus, DSÖ'nün, Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından bilgilendirildiğini aktardı.

Ghebreyesus, 13 hasta dahil 97 kişinin içeride kalmayı sürdürdüğünü belirterek, devam eden güvensiz duruma rağmen yarın hastaları başka bir tesise nakletmeyi planladıklarına işaret etti.

Yolların kullanılamayacak halde olması nedeniyle hastanenin tıbbi ekipmanlarının taşınamadığına dikkati çeken Ghebreyesus, "El-Avde Hastanesinin kapanmasıyla Gazze'nin kuzeyinde işlevsel bir hastane kalmadı. Oradaki insanlar için kritik yaşam hattını kesti. DSÖ, hastanenin korunması, personelinin ve hastaların güvenliği için yalvarıyor, sivillerin ve sağlık hizmetlerinin aktif olarak korunması çağrısını yineliyor." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, hastanelere asla saldırılmaması veya askeri müdahalede bulunulmaması gerektiğinin altını çizerek, Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu.

İsrail, El-Avde Hastanesine ateş açtı

El-Avde Hastanesi, yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun hastanenin yakınında patlayıcı robotları infilak ettirdiği, hastanenin bina ve tesislerine yoğun ateş açtığı ve tahliye edilmesi talimatı verdiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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