DSÖ, İran'daki Buşehr Nükleer Enerji Santrali yakınında askeri faaliyetlerin riskleri konusunda uyardı

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD ve İsrail'in İran'daki Buşehr Nükleer Enerji Santrali yakınındaki askeri faaliyetlerinin, ağır bir radyolojik kazaya yol açabileceği konusunda uyardı ve barışçıl bir çözüm çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin, Buşehr Nükleer Enerji Santrali yakınlarında devam eden saldırılara ilişkin paylaşımını alıntıladı.

Grossi'nin, Buşehr Nükleer Enerji Santrali yakınlarındaki devam eden askeri faaliyetlere ilişkin uyarısını tekrarladığını belirten Ghebreyesus, "Bu tür eylemler, ciddi ve uzun vadeli sağlık sonuçları doğuracak, hem günümüzde insanlar hem de gelecek nesiller için ciddi sonuçlar doğuracak. Aynı zamanda İran genelinde, bölgede ve ötesinde, çevreye zarar verecek ağır bir radyolojik kazaya yol açabilir." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, DSÖ'nün, kamu sağlığını korumak, insan ve çevre felaketini önlemek için tüm tarafları, bu tırmanan çatışmadan barışçıl şekilde çıkmak üzere hızla harekete geçme çağrısında bulunduğunu bildirdi.

Buşehr Nükleer Enerji Santrali 28 Şubat'tan bu yana 4 kez hedef alındı

İran'ın güneyindeki Basra Körfezi'nde bulunan Buşehr Nükleer Enerji Santrali, 4 Nisan sabahında ABD-İsrail saldırılarında hedef alınmıştı.

Saldırı sonucu santraldeki güvenlik personelinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan
